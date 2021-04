Gazzetta, Commisso vuole Cragno alla Fiorentina. Dragowski, senza rinnovo sarà addio

È la storia recente di Alessio Cragno, portiere del Cagliari fermo per il COVID-19, finito ora nei radar della Fiorentina. La squadra viola infatti sta programmando il suo futuro e cerca un sostituto per Dragowski che non sta prolungando il contratto e potrebbe lasciare la Toscana la prossima estate. Cragno è tra le primissime scelte di Commisso, convinto dalle prospettive di crescita di un portiere finito nel giro della nazionale di Mancini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

