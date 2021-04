Gattuso, nessun rinnovo con il Napoli, resta lo strappo con De Laurentiis: Rino ha già deciso

Non c’è nessuna possibilità che Aurelio de Laurentiis possa rivedere la propria posizione su Gattuso e proporgli, magari, di andare avanti anche per il prossimo futuro. Ormai le loro strade sono destinate a dividerSi, perché anche Rino Gattuso ha deciso che l’esperienza fatta in questo anno e mezzo di Napoli possa bastare. Nessuno dei due comunque avrà modo di rimpiangere l’altro. Quello che era sembrato un idillio s’è sgretolato a fine gennaio, dopo la sconfitta di Verona e l’inizio di quel casting attraverso il quale il presidente ha iniziato a cercare il successore dell’attuale tecnico. Un sondaggio nulla di più perché poi ho rimandato tutto a fine stagione, dando così la possibilità a Gattuso di potersi riabilitare. La missione è in dirittura d’arrivo, adesso: il Napoli al terzo posto lanciatissimo e sembra non conoscere ostacoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

