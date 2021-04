Bonaventura sarà anche nella Fiorentina del 2022: il miglior affare dei viola per rendimento

Tra gli acquisti estivi il rendimento migliore per costanza e qualità l’ha avuto senza ombra di dubbio Jack Bonaventura arrivato a parametro zero dopo il periodo al Milan. Jack è tra pochissimi ad essere sostanzialmente al sicuro per il prossimo anno. A prescindere dall’allenatore che dovrà guidare la rinascita di Firenze come piazza calcistica, lui ci sarà. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, QUARTA RIPENSA ALLA JUVENTUS: “MI DISPIACE PER TUTTI, MERITAVAMO DI PIÙ. CI ASPETTANO 5 FINALI, CONTINUIAMO A LAVORARE”