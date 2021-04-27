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Quarta ripensa alla Juventus: "Mi dispiace per tutti, meritavamo di più. Ci aspettano 5 finali, continuiamo a lavorare"

Il post di Martinez Quarta a distanza di due giorni dal pareggio contro la Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 aprile 2021 22:25
Quarta ripensa alla Juventus: "Mi dispiace per tutti, meritavamo di più. Ci aspettano 5 finali, continuiamo a lavorare" -
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Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, esprime il suo rammarico per la gara pareggiata contro la Juventus. Il difensore Viola ha postato una foto su Instagram della gara contro i bianconeri commentando così la partita a distanza di due giorni:

"Mi dispiace per tutti. Meritavamo di più. Si continua a lavorare e migliorare. Ci aspettano 5 finali".

Di seguito il post ufficiale del Chino:

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