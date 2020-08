Qual è la situazione della Fiorentina in porta? Pietro Terracciano ha giocato in modo ottimo le chance concesse da Iachini. In caso di cessione di Bartlomiej Dragowski i viola punteranno fortemente su di lui. Però se arrivassero delle offerte importanti mai dire mai. Cragno? Per ora restano solo voci, il Cagliari lo valuta circa 17 milioni. Lo riporta La Nazione.

TUTTOSPORT, BORJA MAYORAL, LA FIORENTINA PROVA A STRAPPARLO ALLA LAZIO, LA QUALE SEMBRA AVERLO IN PUGNO