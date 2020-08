Nazione, Dragowski può lasciare Firenze per 10 milioni. Cragno in viola? L’agente è stato visto a Firenze

L’unico portiere viola certo di restare è Pietro Terracciano, viste le ottime prestazioni probabilmente è in arrivo per lui un rinnovo. Brancolini poteva seguire Bigica, suo ex tecnico in viola ma il fatto che sia approdato in una Primavera non è lo step giusto per crescere. Dragowski? Secondo La Nazione se ne andrà, non sarà lui a difendere i pali viola la prossima stagione. L’Espanyol è tornato in pressing, per 10 milioni potrebbe lasciare Firenze. Cragno in viola? L’agente è stato visto a Firenze.

NAZIONE, IL MILAN VUOLE MILENKOVIC, IL DIFENSORE SERBO NON RINNOVERÀ. OCCHIO A CHIESA