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Vergogna Cutrone, offende in diretta il fiorentino Cragno: "Ca**o di balbuziente di mer*a"

Non sta facendo una bella figura in campo l'ex attaccante viola Patrick Cutrone, ma va certamente peggio fuori dal campo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2022 18:52
Vergogna Cutrone, offende in diretta il fiorentino Cragno: "Ca**o di balbuziente di mer*a" -
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Vergogna Cutrone, offende in diretta il fiorentino Cragno: "Ca**o di balbuziente di mer*a"

In campo le sue prestazioni sono imbarazzanti con una media gol da difensore ma anche fuori dal campo Patrick Cutrone si è reso protagonista di una brutta frase, sorpreso in diretta dalle telecamere di Dazn nel corso della partita tra Empoli e Cagliari terminata in pareggio. Subito dopo la sua sostituzione, accomodandosi in panchina, Cutrone ha offeso il portiere del Cagliari, il fiorentino Cragno, non un bel gesto e una frase condita da offese. Ecco il video:

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