Vergogna Cutrone, offende in diretta il fiorentino Cragno: "Ca**o di balbuziente di mer*a"

Non sta facendo una bella figura in campo l'ex attaccante viola Patrick Cutrone, ma va certamente peggio fuori dal campo

In campo le sue prestazioni sono imbarazzanti con una media gol da difensore ma anche fuori dal campo Patrick Cutrone si è reso protagonista di una brutta frase, sorpreso in diretta dalle telecamere di Dazn nel corso della partita tra Empoli e Cagliari terminata in pareggio. Subito dopo la sua sostituzione, accomodandosi in panchina, Cutrone ha offeso il portiere del Cagliari, il fiorentino Cragno, non un bel gesto e una frase condita da offese. Ecco il video:

ITALIANO E LA DIFFERENZA CON VLAHOVIC NEL SUO RITORNO A LA SPEZIA

https://www.labaroviola.com/italiano-diverso-da-vlahovic-non-esiste-rispondere-che-e-una-partita-come-le-altre-contro-lo-spezia/165261/