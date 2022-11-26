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Il Monza non fa giocare Cragno, il suo procuratore attacca: "Situazione grottesca, era in nazionale"

Alessio Cragno era uno dei portiere più ricercati in estate dopo il suo addio a Cagliari, lo ha preso il Monza ma non lo fa mai giocare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2022 17:17
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Foto Claudio Grassi/LaPresse 07 agosto 2022 - Monza, Italia - sport, calcio - Monza vs Frosinone - Coppa Italia Frecciarossa 2022/2023 Trentaduesimi di finale - U-Power Stadium. Nella foto: Alessio Cragno (#89 Monza)August 07, 2022 - Monza, Italy - sport,

Graziano Battistini, agente tra gli altri di Alessio Cragno del Monza, ha parlato del proprio assistito a Radio Sportiva. Il portiere è stato accostatoa anche alla Fiorentina dopo la probabile partenza a gennaio di Gollini:

“Situazione grottesca. È arrivato da portiere della Nazionale e è stato messo da parte prima di dimostrare di essere o meno all’altezza. Alessio però ha le palle grandi, sta lavorando forte aspettando il suo turno, che arriverà spero il prima possibile. Se resta a Monza? Difficile da dire, la situazione va sistemata perché di mezzo c’è anche il Cagliari, vediamo cosa succede. L’importante è che Alessio continui a restare con la testa giusta, tornerà più forte di prima”.

LA FIORENTINA DEVE RINNOVARE IL PRIMA POSSIBILE IL CONTRATTO AD AMRABAT

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