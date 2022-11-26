Il Monza non fa giocare Cragno, il suo procuratore attacca: "Situazione grottesca, era in nazionale"

Alessio Cragno era uno dei portiere più ricercati in estate dopo il suo addio a Cagliari, lo ha preso il Monza ma non lo fa mai giocare

Graziano Battistini, agente tra gli altri di Alessio Cragno del Monza, ha parlato del proprio assistito a Radio Sportiva. Il portiere è stato accostatoa anche alla Fiorentina dopo la probabile partenza a gennaio di Gollini:

“Situazione grottesca. È arrivato da portiere della Nazionale e è stato messo da parte prima di dimostrare di essere o meno all’altezza. Alessio però ha le palle grandi, sta lavorando forte aspettando il suo turno, che arriverà spero il prima possibile. Se resta a Monza? Difficile da dire, la situazione va sistemata perché di mezzo c’è anche il Cagliari, vediamo cosa succede. L’importante è che Alessio continui a restare con la testa giusta, tornerà più forte di prima”.

LA FIORENTINA DEVE RINNOVARE IL PRIMA POSSIBILE IL CONTRATTO AD AMRABAT

https://www.labaroviola.com/il-contratto-di-amrabat-scade-fra-un-anno-e-mezzo-se-non-rinnova-potrebbe-essere-venduto-a-giugno/193866/