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Notizie Battistini Fiorentina

Battistini: "Se Italiano va via, alla Fiorentina mi piacerebbe Thiago Motta. Altrimenti andrei su Palladino"

30 marzo 2024 14:34

Il Monza non fa giocare Cragno, il suo procuratore attacca: "Situazione grottesca, era in nazionale"

26 novembre 2022 17:17

L'agente di Cragno incontra i dirigenti della Fiorentina al centro sportivo Davide Astori

31 marzo 2021 21:53

"La Fiorentina può ambire alla qualificazione Champions. Tutto dipende da..."

03 ottobre 2019 13:26

Battistini: "Partiti troppi giocatori importanti, per i viola lo scudetto sarebbe l'Europa League.."

15 febbraio 2018 10:17

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