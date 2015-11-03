Notizie Battistini Fiorentina

Battistini: "Se Italiano va via, alla Fiorentina mi piacerebbe Thiago Motta. Altrimenti andrei su Palladino"
30 marzo 2024 14:34
Il Monza non fa giocare Cragno, il suo procuratore attacca: "Situazione grottesca, era in nazionale"
26 novembre 2022 17:17
L'agente di Cragno incontra i dirigenti della Fiorentina al centro sportivo Davide Astori
31 marzo 2021 21:53
"La Fiorentina può ambire alla qualificazione Champions. Tutto dipende da..."
03 ottobre 2019 13:26
Battistini: "Partiti troppi giocatori importanti, per i viola lo scudetto sarebbe l'Europa League.."
15 febbraio 2018 10:17
Archivio