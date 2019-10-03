Labaro Viola

"La Fiorentina può ambire alla qualificazione Champions. Tutto dipende da..."

Queste alcune domanda a cui ha risposto l'ex viola Battistini: “Ribery? E’ una bella sorpresa vedere che voglia trasmette ai suoi compagni a 36 anni. Non conoscevo Castrovilli ma sta dimostrando grand...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2019 13:26
"La Fiorentina può ambire alla qualificazione Champions. Tutto dipende da..." -
News
Fiorentina
Battistini
Condividi

Queste alcune domanda a cui ha risposto l'ex viola Battistini: “Ribery? E’ una bella sorpresa vedere che voglia trasmette ai suoi compagni a 36 anni. Non conoscevo Castrovilli ma sta dimostrando grande qualità e visione di gioco, sarà utile anche per la Nazionale. L’obiettivo della Fiorentina? Può arrivare in zona Europa League e forse a ridosso della Champions, molto dipende dalla continuità di prestazioni. La Fiorentina ha avuto un inizio difficile ma adesso si è ripresa molto bene. E’ una squadra viva, brillante che non ha paura di giocare".

Tuttomercatoweb

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok