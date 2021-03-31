L'agente di Cragno incontra i dirigenti della Fiorentina al centro sportivo Davide Astori

Graziano Battistini, agente fra i tanti di Cragno, ha fatto visita ai dirigenti della Fiorentina al centro sportivo Davide Astori

Graziano Battistini, agente tra gli altri del portiere del Cagliari Alessio Cragno (originario di Firenze), si è incontrato con la dirigenza viola questo pomeriggio al centro sportivo "Davide Astori".

Il noto agente di mercato lavora molto con la Spagna e Sudamerica, ed inoltre vanta un gran numero di talenti iberici, e non solo, nella sua "scuderia". Visita di cortesia alla Fiorentina, ed è normale che in questa parte della stagione ci siano questo genere di incontri di "aggiornamento" tra club e procuratori. Non è infatti una novità per Battistini, l'agente non è nuovo, infatti, a fare visite ai club.

Di seguito il post apparso nel profilo ufficiale dell'agente:

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