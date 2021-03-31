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L'agente di Cragno incontra i dirigenti della Fiorentina al centro sportivo Davide Astori

Graziano Battistini, agente fra i tanti di Cragno, ha fatto visita ai dirigenti della Fiorentina al centro sportivo Davide Astori

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2021 21:53
L'agente di Cragno incontra i dirigenti della Fiorentina al centro sportivo Davide Astori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Cragno
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Cragno
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Graziano Battistini, agente tra gli altri del portiere del Cagliari Alessio Cragno (originario di Firenze), si è incontrato con la dirigenza viola questo pomeriggio al centro sportivo "Davide Astori".

Il noto agente di mercato lavora molto con la Spagna e Sudamerica, ed inoltre vanta un gran numero di talenti iberici, e non solo, nella sua "scuderia". Visita di cortesia alla Fiorentina, ed è normale che in questa parte della stagione ci siano questo genere di incontri di "aggiornamento" tra club e procuratori. Non è infatti una novità per Battistini, l'agente non è nuovo, infatti, a fare visite ai club.

Di seguito il post apparso nel profilo ufficiale dell'agente:

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