Battistini: "Partiti troppi giocatori importanti, per i viola lo scudetto sarebbe l'Europa League.."
L'ex difensore della Fiorentina Sergio Battistini ha parlato ha RMC Sports Live Show del periodo della FIorentina. Queste le sue parole: "È una stagione da alti e bassi, ma si sapeva
A cura di Redazione Labaroviola
15 febbraio 2018 10:17
L'ex difensore della Fiorentina Sergio Battistini ha parlato ha RMC Sports Live Show del periodo della FIorentina. Queste le sue parole: "È una stagione da alti e bassi, ma si sapeva vista la partenza di tanti giocatori importanti. La società ha lavorato molto bene perché ha trovato giocatori sconosciuti ma forti, bisogna darle tempo. Arrivare in Europa League sarebbe come vincere lo scudetto per la Fiorentina".