Battistini: "Partiti troppi giocatori importanti, per i viola lo scudetto sarebbe l'Europa League.."

L'ex difensore della Fiorentina Sergio Battistini ha parlato ha RMC Sports Live Show del periodo della FIorentina. Queste le sue parole: "È una stagione da alti e bassi, ma si sapeva

A cura di Redazione Labaroviola 15 febbraio 2018 10:17

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