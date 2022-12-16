Tuttosport, Cragno in uscita dal Monza. E aspetta di capire cosa succederà alla Fiorentina

Alessio Cragno è sempre più in uscita dal Monza e sta aspettando che vadano “a dama” le questioni legate ad altri portieri. Prima fra tutte quella che riguarda la Fiorentina sempre più convinta di sal...

A cura di Redazione Labaroviola 16 dicembre 2022 17:18

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