Tuttosport, Cragno in uscita dal Monza. E aspetta di capire cosa succederà alla Fiorentina
Alessio Cragno è sempre più in uscita dal Monza e sta aspettando che vadano “a dama” le questioni legate ad altri portieri. Prima fra tutte quella che riguarda la Fiorentina sempre più convinta di sal...
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2022 17:18
Alessio Cragno è sempre più in uscita dal Monza e sta aspettando che vadano “a dama” le questioni legate ad altri portieri. Prima fra tutte quella che riguarda la Fiorentina sempre più convinta di salutare Gollini. Si legge su Tuttosport. Sul portiere ci sono anche Salernitana e Napoli (in attesa di capire quale sarà il futuro di Sirigu).
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