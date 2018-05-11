Sportiello futuro incerto. Un ragazzo di Fiesole per la porta?

Il futuro non ancora certo di Marco Sportiello aiutare ad alimentari numerose voci per quanto riguarda la porta della Fiorentina. Dopo le voci riguardanti Guaita portiere spagnolo ne sono giunte altre...

Il futuro non ancora certo di Marco Sportiello aiutare ad alimentari numerose voci per quanto riguarda la porta della Fiorentina. Dopo le voci riguardanti Guaita portiere spagnolo ne sono giunte altre riguardanti un giovane portiere italiano. Alessio Cragno portiere del Cagliari, prossimo avversario viola, nato a Fiesole e cresciuto nella San Michele Cattolica Virtus. Tuttosport scrive oggi che su di lui Sassuolo, in caso di partenza di Consigli, Genoa e Fiorentina hanno chiesto informazioni al suo club di appartenenza. Il Cagliari lo valuta circa 10 milioni di euro. Non è da escludere che il prezzo si abbassi un po' a causa della possibile retrocessione del Cagliari.