Corriere Fiorentino, bilancio approvato e Sportiello via da Firenze. Mirante in pole position

Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, dopo il CdA approvato ieri e la consueta iscrizione al Campionato, il mercato della Fiorentina è ufficialmente cominciato. Spo...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, dopo il CdA approvato ieri e la consueta iscrizione al Campionato, il mercato della Fiorentina è ufficialmente cominciato. Sportiello se ne andrà: troppi i sei milioni per il suo riscatto visto il rendimento stagionale. In pole position per sostituirlo c'è Mirante. Il portiere attualmente in forza al Bologna ha il contratto in scadenza nel Giugno del 2019 e può sbarcare a Firenze per una cifra relativamente bassa. Gli altri nomi corrispondono a Cragno, Consigli, Per Badelj si fa viva anche la Lazio.