Nel prossimo Cda la decisione su Sportiello. Ma spuntano Marchetti e Cragno. La situazione...

Nel prossimo Cda viola, scrive La Nazione, si decideranno le mosse da fare con Sportiello con Badelj. Per Sportiello si tratta con l’Atalanta con l’obiettivo di abbassare la cifra del riscatto (5,5 mi...

Nel prossimo Cda viola, scrive La Nazione, si decideranno le mosse da fare con Sportiello con Badelj. Per Sportiello si tratta con l’Atalanta con l’obiettivo di abbassare la cifra del riscatto (5,5 milioni). Badelj ha già ricevuto la proposta di rinnovo e la società sta aspettando una risposta. Intanto Dragowski, con o senza Sportiello, sembra destinato ad andare altrove e i viola vorrebbero puntare su un secondo più anziano. Uno dei profili giusti sarebbe Federico Marchetti della Lazio. Ipotesi da non sottovalutare. Nelle ultime ore è tornata ad accendersi anche la voce relativa a Cragno. Il numero uno, fiorentino, potrebbe essere attratto dalla possibilità di giocare nella squadra della sua città. Il Cagliari aspetta una proposta dalla Fiorentina. (…)