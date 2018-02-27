Cragno:“Il Napoli? Spero di fare un piacere alla Juventus”. Cosi' il fiorentino viene criticato sui social

Cresciuto nel glorioso e vincente settore giovanile fiorentino della San Michele Cattolica Virtus il giovane portiere Alessio Cragno è finito alla gogna sui social per delle affermazioni precedenti al...

Cresciuto nel glorioso e vincente settore giovanile fiorentino della San Michele Cattolica Virtus il giovane portiere Alessio Cragno è finito alla gogna sui social per delle affermazioni precedenti alla partita col Napoli:"“Il Napoli? Spero di fare un piacere alla Juventus” parola di Alessio Cragno, portiere del Cagliari nato a Fiesole e cresciuto a Firenze. A due giorni dalla sfida contro la squadra di Sarri – scrive l’edizione on line de Il Corriere Fiorentino – il numero uno degli isolani aveva lanciato questo auspicio. Probabilmente frutto di una simpatia, neanche troppo celata a questo punto, per i colori bianconeri. Dichiarazioni che avevano lasciato perplessi i tifosi del Napoli e anche a quelli della Fiorentina.

Immediata la reazione sui social network, in particolare quella da parte dei tifosi azzurri che hanno cominciato a prenderlo di mira già dal fischio finale della partita. Sui suoi profili sono arrivati migliaia di messaggi: tanti ironici («prenditi questi cinque babà» e ancora «volevi dare una manita alla Juventus») altri offensivi.