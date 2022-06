Gazzetta, Gollini alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto? Tra i nomi c’è anche Cragno

La retrocessione del Cagliari ha messo nella condizione di lasciare l’isola Alessio Cragno che in Sardegna ha anche messo su famiglia. Giulini ascolterà la richiesta del Monza. Quella della Brianza sembra l’ipotesi più concreta per il portiere del Fiesole, che ha, di partenza una valutazione superiore ai 10 milioni. Pure alla Fiorentina non dispiace. Ma tra gli aspiranti alla Fiorentina c’è Gollini. Gollini vuole riprendersi tutto e su di lui c’è proprio la società viola. Che, in principio, era forte su Vicario. Un prestito con diritto agevolerebbe la trattativa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

