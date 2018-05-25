Pedullà: "Meret costa troppo per la Fiorentina. Napoli Chiesa? La verità..."

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno della situazione attuale del mercato della Fiorentina, queste le sue parole:"Meret al posto di Sportiello? Non credo sia fattibile perché è un’operazione onero...

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno della situazione attuale del mercato della Fiorentina, queste le sue parole:

"Meret al posto di Sportiello? Non credo sia fattibile perché è un’operazione onerosa e complicata anche se è più forte di Cragno che costa meno.

Napoli su Chiesa? Non fa notizia che sia nella lista dei desideri del Napoli perché il giocatore è nella lista di tutti. Infatti al napoli piaceva prima di Ancelotti e piace ancora. Per 40 milioni di euro però la Fiorentina non tratta ma è ancora presto e va visto se qualcuno proverà concretamente a portarlo via da Firenze"