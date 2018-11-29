Cragno: "Io alla Fiorentina? è la squadra della mia città che tifo da bambino, i miei amici..."

Alessio Cragno, portiere del Cagliari e nel giro della nazionale, ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole"Io alla Fiorentina?chi lo sa, è la squadra della mia città, che seguivo fin d...

A cura di Redazione Labaroviola 29 novembre 2018 11:30

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Cragno

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