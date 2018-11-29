Cragno: "Io alla Fiorentina? è la squadra della mia città che tifo da bambino, i miei amici..."
Alessio Cragno, portiere del Cagliari e nel giro della nazionale, ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole"Io alla Fiorentina?chi lo sa, è la squadra della mia città, che seguivo fin d...
A cura di Redazione Labaroviola
29 novembre 2018 11:30
Alessio Cragno, portiere del Cagliari e nel giro della nazionale, ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole
"Io alla Fiorentina?chi lo sa, è la squadra della mia città, che seguivo fin da bambino in Curva Fiesole. La mia famiglia e i miei amici sono tutti tifosi viola. Ma a Cagliari ho tutto quello che cercavo".