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Cragno: "Io alla Fiorentina? è la squadra della mia città che tifo da bambino, i miei amici..."

Alessio Cragno, portiere del Cagliari e nel giro della nazionale, ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole"Io alla Fiorentina?chi lo sa, è la squadra della mia città, che seguivo fin d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2018 11:30
Cragno: "Io alla Fiorentina? è la squadra della mia città che tifo da bambino, i miei amici..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Cragno
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Cragno
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Alessio Cragno, portiere del Cagliari e nel giro della nazionale, ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole

"Io alla Fiorentina?chi lo sa, è la squadra della mia città, che seguivo fin da bambino in Curva Fiesole. La mia famiglia e i miei amici sono tutti tifosi viola. Ma a Cagliari ho tutto quello che cercavo".

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