Porte girevoli: Meret o Cragno sono i nomi in cima alla lista ma le strade sono in salita...

Per sostituire Sportiello che, con ogni probabilità, lascerà Firenze, i nomi in cima alla lista sono Meret ma la richiesta è 20 milioni dalla Spal. L'alternativa è Cragno del Cagliari, giocatore cresc...

A cura di Redazione Labaroviola 04 giugno 2018 09:28

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