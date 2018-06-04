Porte girevoli: Meret o Cragno sono i nomi in cima alla lista ma le strade sono in salita...
Per sostituire Sportiello che, con ogni probabilità, lascerà Firenze, i nomi in cima alla lista sono Meret ma la richiesta è 20 milioni dalla Spal. L'alternativa è Cragno del Cagliari, giocatore cresc...
A cura di Redazione Labaroviola
04 giugno 2018 09:28
Per sostituire Sportiello che, con ogni probabilità, lascerà Firenze, i nomi in cima alla lista sono Meret ma la richiesta è 20 milioni dalla Spal. L'alternativa è Cragno del Cagliari, giocatore cresciuto alla Polisportiva Sieci ed alla Cattolica Virtus ma anche per lui la richiesta di 10 milioni. Le soluzioni percorribili con più probabilità sono dei prestiti, ma solo il tempo darà risposta ai quesiti...