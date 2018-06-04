Balotelli in viola? L'attaccante ironicamente: “Raiola chiede troppi soldi per me”

Il futuro di Mario Balotelli, che da luglio sarà svincolato, è molto chiaccherato. Lo stesso attaccante, che nel frattempo ha ritrovato anche la maglia azzurra della nazionale italiana, quando gli è s...

Il futuro di Mario Balotelli, che da luglio sarà svincolato, è molto chiaccherato. Lo stesso attaccante, che nel frattempo ha ritrovato anche la maglia azzurra della nazionale italiana, quando gli è stato chiesto se i club italiani hanno diffidenza nei suoi confronti ha risposto tra il serio e l’ironia: “Il problema è che Mino (Raiola) chiede troppi soldi per me…”

Che la Fiorentina avesse lo scoglio ingaggio era intuibile ma adesso è arrivata un'inequivocabile conferma