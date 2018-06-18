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Galli: "Meret e Cragno hanno profili diversi, ma perche non puntare su Cerofolini?"

Giovanni Galli ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Nazione: "Meret e Cragno hanno profili, approccio e attitudini diverse. Probabilmente il primo è più pro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2018 12:40
Galli: "Meret e Cragno hanno profili diversi, ma perche non puntare su Cerofolini?" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Giovanni Galli ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Nazione: "Meret e Cragno hanno profili, approccio e attitudini diverse. Probabilmente il primo è più pronto, mentre l’altro è cresciuto molto negli ultimi tempi".

Prosegue su Cerofolini: "Bisogna conoscere tutti gli aspetti caratteriali, professionali, il modo in cui lavora e soprattutto fidarsi di quello che dice il suo preparatore. Se lo ritiene pronto, perché non provare a puntare su di lui?".

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