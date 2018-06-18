Galli: "Meret e Cragno hanno profili diversi, ma perche non puntare su Cerofolini?"

Giovanni Galli ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Nazione: "Meret e Cragno hanno profili, approccio e attitudini diverse. Probabilmente il primo è più pro...

A cura di Redazione Labaroviola 18 giugno 2018 12:40

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi