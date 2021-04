Cragno piace molto alla Fiorentina. Si attendono decisioni sul futuro di Dragowski

Il futuro di Alessio Cragno, scrive La Gazzetta dello Sport, dipenderà dalla eventuale permanenza in serie A del Cagliari. L’estremo difensore dei sardi, oltre che alla Roma, la quale è in cerca del prossimo portiere, piace anche alla Fiorentina. La dirigenza gigliata dovrà decidere se proseguire o no con Dragowski. Per lui non mancano le offerte dall’estero. Intanto Lafont sta offrendo ottime prestazioni al Nantes, in Ligue 1. I francesi possono riscattarlo entro fine mese per sette milioni ma Rocco Commisso ha una possibilità di riacquisto per ulteriori quattro milioni. Sul francese si sono accesi i fari della Roma, in un giro di portieri quanto mai intrigante.

