Cragno e Deiola positivi al Covid-19: entrambi probabilmente assenti domenica contro la Fiorentina

Non c’è tregua per il Cagliari, che alla luce di un nuovo giro di test effettuato in prossimità del match odierno di coppa Italia contro il Sassuolo, ha riscontrato e comunicato la positività di Alessio Cragno e Alessandro Deiola. La società ha riferito che entrambi i calciatori sono asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare. Sardi letteralmente falcidiati, ora la conta dei positivi tra prima squadra e primavera è salito ad undici. I due calciatori si aggiungono dunque alla lista dei papabili assenti per domenica quando gli isolani affronteranno in casa la Fiorentina.

COMMISSO FURIOSO NON CI STA, QUERELA E PORTA IN TRIBUNALE CAIRO E LA GAZZETTA DELLO SPORT