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Notizie Covid19 Fiorentina

Cragno e Deiola positivi al Covid-19: entrambi probabilmente assenti domenica contro la Fiorentina

19 gennaio 2022 18:04

L'Asl di Torino blocca la partenza per Bergamo dei granata: la partita con l'Atalanta non si giocherà

05 gennaio 2022 17:25

Il Torino comunica di aver rilevato la presenza di tre positivi nel gruppo squadra

04 gennaio 2022 19:20

Sette giocatori dell'Udinese positivi al Covid. Partita contro la Fiorentina per ora si giocherà

04 gennaio 2022 18:14

Il Covid torna a spaventare l'Italia: capienza stadi ridotta al 50%. Richiesto super green pass

29 dicembre 2021 22:20

Malagò: "Vogliamo la massima capienza degli stadi. È un diritto del mondo dello sport"

27 settembre 2021 20:51

La Lazio ha imbrogliato sui tamponi, Lotito nei guai. Adesso si rischia la retrocessione in serie B

08 novembre 2020 12:34

Il tampone effettuato ad i tre tesserati del Padova é risultato negativo. Domattina nuovo test

29 ottobre 2020 20:56

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