Notizie Covid19 Fiorentina

Cragno e Deiola positivi al Covid-19: entrambi probabilmente assenti domenica contro la Fiorentina
19 gennaio 2022 18:04
L'Asl di Torino blocca la partenza per Bergamo dei granata: la partita con l'Atalanta non si giocherà
05 gennaio 2022 17:25
Il Torino comunica di aver rilevato la presenza di tre positivi nel gruppo squadra
04 gennaio 2022 19:20
Sette giocatori dell'Udinese positivi al Covid. Partita contro la Fiorentina per ora si giocherà
04 gennaio 2022 18:14
Il Covid torna a spaventare l'Italia: capienza stadi ridotta al 50%. Richiesto super green pass
29 dicembre 2021 22:20
Malagò: "Vogliamo la massima capienza degli stadi. È un diritto del mondo dello sport"
27 settembre 2021 20:51
La Lazio ha imbrogliato sui tamponi, Lotito nei guai. Adesso si rischia la retrocessione in serie B
08 novembre 2020 12:34
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