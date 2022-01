Sette giocatori dell’Udinese positivi al Covid. Partita contro la Fiorentina per ora si giocherà

Gli effetti della pandemia da COVID-19 continuano a non risparmiare il mondo del calcio e la Serie A. Dopo l’annuncio del focolaio all’interno del gruppo squadra del Verona, anche l’Udinese, attraverso un comunicato ufficiale emesso dal proprio Ufficio stampa, comunica di aver riscontrato ben nove casi di positività all’interno del gruppo squadra:

”Udinese Calcio comunica che, in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di positività al Covid-19 (7 calciatori e 2 membri dello staff). Il Club ha immediatamente attivato tutte le procedure in osservanza delle vigenti norme e protocolli ed ha informato le autorità sanitarie competenti con cui è costantemente in contatto.”

Resta, per ora, non in pericolo il regolare svolgimento del match che vedrà i friulani di scena giovedì sei gennaio sul prato del Franchi contro la Fiorentina. Situazione tuttavia sotto la lente d’ingrandimento dell’ASL, che come noto potrà in ogni caso intervenire anche in stretta prossimità del calcio d’inizio, decretandone il rinvio.

