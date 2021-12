Il Covid torna a spaventare l’Italia: capienza stadi ridotta al 50%. Richiesto super green pass

Di fronte ai dati allarmanti di oggi (l’Italia sfiora quota centomila contagi da Covid-19) il governo è pronto a prendere nuove misure di contenimento. Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, il massimo livello di riempimento torna a essere quello di metà degli spalti, il 50% con la soluzione a scacchiera in vigore prima dell’estensione al 75, attualmente in vigore.

GREEN PASS FONDAMENTALE. Per entrare occorrerà quello rafforzato, di fatto come già previsto dalle norme attualmente in vigore. Quindi per poter andare allo stadio sarà necessario essere stati vaccinati (il green pass scatta dopo 15 giorni dalla prima dose) o guariti dal Covid da meno di sei mesi.

I nuovi limiti dovrebbero entrare in vigore già dalla ripresa del campionato di Serie A prevista per il 6 gennaio, salva decisione diverse di FIGC e Lega Calcio.

LEGGI ANCHE: