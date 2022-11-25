Gazzetta, la Fiorentina riflette su Cragno. Occhio all’Inter che prepara l’affondo per giugno 

La Fiorentina potrebbe provare a prendere Cragno ora, soffiandolo così all'Inter

Intanto l’Inter si guarda intorno, a caccia di un nuovo numero 12. L’ultima idea è un vecchio pallino del club, attualmente in cerca di riscatto. Alessio Cragno è sempre stato sul taccuino di Ausilio e prima dell’arrivo di Onana a Milano, l’Inter aveva fatto più di un pensiero a lui, per mettere dietro ad Handanovic un portiere di grande affidabilità.

Nel frattempo, all’Inter sono cambiate diverse cose, non il gradimento per l’ex numero uno del Cagliari, finito a fare la riserva di Di Gregorio – scuola Inter – al Monza: al club brianzolo è arrivato in prestito con diritto di riscatto, con obbligo a determinate condizioni, come la salvezza. Cifra accessibile, poco inferiore ai 4 milioni. Insomma, ci sono anche le premesse economiche per tentare l’affondo nella prossima estate, a patto che nessun altro club riesca a prendere Cragno già a gennaio. Lui vuole giocare, l’addio al Monza sembra ipotesi concreta e la Fiorentina riflette. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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