Follia Sportiello, prende la palla fuori area e viene espulso dopo 5 minuti
Partita in salita dopo appena 5' minuti. Fraintendimento tra Sportiello e Pezzella sull'inserimento di Immobile; il portiere viola interviene male
A cura di Redazione Labaroviola
18 aprile 2018 20:45
Partita in salita dopo appena 5' minuti. Fraintendimento tra Sportiello e Pezzella sull'inserimento di Immobile; il portiere viola interviene male e prende la palla con le mani fuori dall'area. L'arbitro non può fare a meno di estrarre il cartellino rosso costringendo la Fiorentina in 10