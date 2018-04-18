Labaro Viola

Follia Sportiello, prende la palla fuori area e viene espulso dopo 5 minuti

Partita in salita dopo appena 5' minuti. Fraintendimento tra Sportiello e Pezzella sull'inserimento di Immobile; il portiere viola interviene male

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2018 20:45
Follia Sportiello, prende la palla fuori area e viene espulso dopo 5 minuti - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sportiello
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sportiello
News
Sportiello
Condividi

Partita in salita dopo appena 5' minuti. Fraintendimento tra Sportiello e Pezzella sull'inserimento di Immobile; il portiere viola interviene male e prende la palla con le mani fuori dall'area. L'arbitro non può fare a meno di estrarre il cartellino rosso costringendo la Fiorentina in 10

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok