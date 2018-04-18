Fallo da rosso di Murgia e rete di Veretout su punizione. 1-0 viola al Franchi!
Incredibile quello che sta succedendo a Firenze! Palla lunga per Chiesa che viene stese al limite dell'area da Murgia...
A cura di Redazione Labaroviola
18 aprile 2018 20:54
Incredibile quello che sta succedendo a Firenze! Palla lunga per Chiesa che viene stese al limite dell'area da Murgia. L'arbitro tira fuori il cartellino rosso per la seconda volta in 15' minuti e ristabilsce la parità numerica. Sul pallone va Veretout che con un calcio piazzato preciso porta n vantaggio la propria squadra.