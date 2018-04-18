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Fallo da rosso di Murgia e rete di Veretout su punizione. 1-0 viola al Franchi!

Incredibile quello che sta succedendo a Firenze! Palla lunga per Chiesa che viene stese al limite dell'area da Murgia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2018 20:54
Fallo da rosso di Murgia e rete di Veretout su punizione. 1-0 viola al Franchi! - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
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Incredibile quello che sta succedendo a Firenze! Palla lunga per Chiesa che viene stese al limite dell'area da Murgia. L'arbitro tira fuori il cartellino rosso per la seconda volta in 15' minuti e ristabilsce la parità numerica. Sul pallone va Veretout che con un calcio piazzato preciso porta n vantaggio la propria squadra.

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