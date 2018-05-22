Per la porta si potrebbe aprire un nuovo ciclo con Meret della Spal

Nella Fiorentina tengono banco le questioni intorno ai portieri. Dragowski che ha trovato poco spazio non ha la fiducia dell'allenatore e quindi partirà per altri lidi. Sportiello non ha pienamente co...

Nella Fiorentina tengono banco le questioni intorno ai portieri. Dragowski che ha trovato poco spazio non ha la fiducia dell'allenatore e quindi partirà per altri lidi. Sportiello non ha pienamente convinto e la Fiorentina tergiversa per il suo riscatto. Il Corriere dello Sport-Stadio scrive che i viola sono in pressing per prendere Alex Meret, che ha trascorso la stagione alla Spal ma che è di proprietà dell’Udinese. A tal proposito ha parlato Giovanni Galli: “Con lui in porta la Fiorentina aprirebbe un lungo ciclo”. Un alternativa comunque valida resta il fiesolano Alessio Cragno, molto giovane e che ha fatto una grande stagione al Cagliari