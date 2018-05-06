Sportiello: "Esplodo, svengo. I sogni non conoscono limiti, guardando il cielo ci proviamo"
A fine partita su Instagram il portiere della Fiorentina Marco Sportiello ha festeggiato così la vittoria a Marassi contro il Genoa. Ecco il post con le sue parole: "Esplodo.. Svengo.. Non lo so.I sog...
A cura di Redazione Labaroviola
06 maggio 2018 18:09
A fine partita su Instagram il portiere della Fiorentina Marco Sportiello ha festeggiato così la vittoria a Marassi contro il Genoa. Ecco il post con le sue parole: "Esplodo.. Svengo.. Non lo so.
I sogni non conoscono freni o paure. Lo stiamo urlando al mondo. Ogni domenica. Forte, sempre più forte, guardando verso l’alto... fino a lassù: tutti insieme.
Non molliamo. Mai. Siamo più di una squadra, un gruppo, una cittá. Siamo Noi."