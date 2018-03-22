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Sportiello: "Davide punto di riferimento. Spero che abbia visto sua figlia prima di morire."

Sportiello ha parlato al decennale del Corriere Fiorentino: "Spero di non essere stato l'ultima persona che Davide Astori ha sentito e spero che abbia mandato qualche messaggio alla sua compagna o abb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 marzo 2018 09:08
Sportiello: "Davide punto di riferimento. Spero che abbia visto sua figlia prima di morire." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sportiello
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sportiello
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Sportiello ha parlato al decennale del Corriere Fiorentino: "Spero di non essere stato l'ultima persona che Davide Astori ha sentito e spero che abbia mandato qualche messaggio alla sua compagna o abbia vista la foto di sua figlia. Per noi è stata una tragedia, ci ha molto scosso ma ci ha responsabilizzato un po' tutti. Lui era quello che bacchettava i più giovani e responsabilizzava i più anziani. Era un punto di riferimento per tutti, specialmente per me, non solo in campo ma gli chiedevo tantissimi consigli anche nella vita quotidiana. E' stata una grande perdita."

 

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