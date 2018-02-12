Saponara-Pezzella, doppio riscatto da 19 milioni. E con Sportiello a giugno già meno 25 milioni...

La Nazione in edicola oggi parla anche di mercato viola, soffermandosi in particolare su giocatori che dovranno essere riscattati. Il riscatto di Sportiello sarà argomento di discussione con l’obietti...

La Nazione in edicola oggi parla anche di mercato viola, soffermandosi in particolare su giocatori che dovranno essere riscattati. Il riscatto di Sportiello sarà argomento di discussione con l’obiettivo di abbassare un po’ (di 5,5 milioni) il maxi-esborso previsto per giugno nel caso oltre a Saponara e Pezzella, la Fiorentina decidesse di mettere una firma definitiva anche sul futuro di Sportiello. Già, Saponara e Pezzella. E’ su di loro che Corvino dovrà spendere il primo gettone pesante della prossima sessione degli affari. In totale, solo per i due cartellini, la cifra sul piatto sarà di 19 milioni di euro. Il tutto senza possibilità di mediazioni o sconti, visto che si tratta di cifre già inserite nei contratti al momento dell’arrivo in viola dei giocatori in questione.