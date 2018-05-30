Frey: "Sportiello ha qualità, ma a Firenze c'è pressione. Badelj? Non me l'aspettavo, perso un leader"

L'ex portiere viola Sebastien Frey ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Sportiello? Marco è un portiere importante a livello italiano, ha dimostrato di avere qualità, specialmente ne...

L'ex portiere viola Sebastien Frey ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Sportiello? Marco è un portiere importante a livello italiano, ha dimostrato di avere qualità, specialmente nella seconda parte di campionato. Essere l’estremo difensore della Fiorentina non è semplice, hai tante pressioni nel quotidiano. Napoli, Roma e poi Firenze, per questo. Anche quando sono arrivato io, sentivo parlare di Galli e Toldo, e non è facile, devi dimostrare sempre qualcosa in più. Lui troverà una squadra a sua dimensione. Badelj? Abbiamo perso un leader. Sinceramente dopo la tragedia pensavo si fosse creato un legame più forte, mi ha sorpreso. Ma non ne sto parlando male, Milan si è dimostrato un uomo vero con dei valori. La squadra del futuro? Tenere i migliori e ricostruire intorno ai giocatori chiave. L’obiettivo deve essere quello di ritornare nelle posizioni europee".