La Sampdoria scarica Viviano e vuole Sportiello per la porta. Incontro a Milano con l'entourage del calciatore
Come riportato da Tuttomercatoweb c'è stato un incontro fra l'entourage di Marco Sportiello e i dirigenti della Sampdoria, a Milano. È la pista più calda per il dopo Viviano, anche lui a colloquio con...
A cura di Redazione Labaroviola
10 giugno 2018 11:44
Come riportato da Tuttomercatoweb c'è stato un incontro fra l'entourage di Marco Sportiello e i dirigenti della Sampdoria, a Milano. È la pista più calda per il dopo Viviano, anche lui a colloquio con i blucerchiati per decretare la fine della sua esperienza in Liguria e un possibile ritorno a Bologna. Sportiello difficilmente verrà riscattato dalla Fiorentina per 5,5 milioni di euro e sta cercando una nuova destinazione.