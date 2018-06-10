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La Sampdoria scarica Viviano e vuole Sportiello per la porta. Incontro a Milano con l'entourage del calciatore

Come riportato da Tuttomercatoweb c'è stato un incontro fra l'entourage di Marco Sportiello e i dirigenti della Sampdoria, a Milano. È la pista più calda per il dopo Viviano, anche lui a colloquio con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2018 11:44
La Sampdoria scarica Viviano e vuole Sportiello per la porta. Incontro a Milano con l'entourage del calciatore - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sportiello
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sportiello
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Come riportato da Tuttomercatoweb c'è stato un incontro fra l'entourage di Marco Sportiello e i dirigenti della Sampdoria, a Milano. È la pista più calda per il dopo Viviano, anche lui a colloquio con i blucerchiati per decretare la fine della sua esperienza in Liguria e un possibile ritorno a Bologna. Sportiello difficilmente verrà riscattato dalla Fiorentina per 5,5 milioni di euro e sta cercando una nuova destinazione.

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