Sportiello ad un passo dalla Sampdoria, all'Atalanta 6 milioni di euro. Sarà il dopo Viviano

GENOVA - Marco Sportiello ad un passo dalla Sampdoria, sarà lui il sostituto di Emiliano Viviano tra i pali dei blucerchiati. La trattativa ormai è praticamente definitiva, arriverà a titolo definitiv...

GENOVA - Marco Sportiello ad un passo dalla Sampdoria, sarà lui il sostituto di Emiliano Viviano tra i pali dei blucerchiati. La trattativa ormai è praticamente definitiva, arriverà a titolo definitivo dall’Atalanta per circa 6 milioni di euro. E’ lui il prescelto, anche perché Skorupski è andato al Bologna in un’operazione che porterà Mirante alla Roma. Dunque, la dirigenza doriana che stava seguendo le due piste ha deciso di puntare sull’ex viola.

Per lui quattro stagioni super all’Atalanta, poi dal 2017 alla Fiorentina dopo aver posto tra i bergamaschi con l’arrivo di Berisha. In Toscana ha collezionato 39 presenze, benissimo la prima parte della stagione poi qualche errore. Adesso per lui si apre una nuova avventura tra i pali della Sampdoria.

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