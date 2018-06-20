Pedullà: "Fiorentina fuori dalla corsa a Meret. Mi aspetto un nome nuovo"

Pedullà ha parlato a Radio Bruno: "Da quando lo ha cercato la Fiorentina, il prezzo di Meret è salito da 18 a 25 milioni e questo non depone a favore dei viola. Quando la tua proposta è di prestito bi...

Pedullà ha parlato a Radio Bruno: "Da quando lo ha cercato la Fiorentina, il prezzo di Meret è salito da 18 a 25 milioni e questo non depone a favore dei viola. Quando la tua proposta è di prestito biennale con obbligo di riscatto e un’altra squadra offre 25, è complicato riprendere il controllo dell’operazione, e l’asta può salire fino a 30. Skorupski? Non è mai stato l’obiettivo ideale della Fiorentina, mi aspetto un nome nuovo per la porta viola. Sportiello? Se ne sta andando verso la Samp, ma dobbiamo attendere la situazione del Parma che aveva quasi preso Viviano."