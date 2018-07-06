Ufficiale: Sportiello andrà in prestito al Frosinone. La Fiorentina non esercita il riscatto...
L'Atalanta ha comunicato sul proprio sito web ufficiale di aver ceduto Marco Sportiello al Frosinone in prestito con diritto di riscatto. Il portiere cresciuto a Zingonia, classe 1992, è reduce da una...
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2018 13:42
L'Atalanta ha comunicato sul proprio sito web ufficiale di aver ceduto Marco Sportiello al Frosinone in prestito con diritto di riscatto. Il portiere cresciuto a Zingonia, classe 1992, è reduce da una stagione e mezza in prestito alla Fiorentina, che ha deciso di non esercitare l'opzione per il suo cartellino.
Corriere dello Sport