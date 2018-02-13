I tifosi sono schierati con Dragowski, addio a Sportiello
Come riporta La Nazione gli errori come da Sportiello nella partita contro la Juventus gli sono costati la fiducia del pubblico Fiorentino.Da un sondaggio effettuato dal quotidiano , risulta che il 90...
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2018 09:29
Come riporta La Nazione gli errori come da Sportiello nella partita contro la Juventus gli sono costati la fiducia del pubblico Fiorentino.
Da un sondaggio effettuato dal quotidiano , risulta che il 90% dei tifosi adesso vorrebbe puntare su Dragowski.
Sulla scelta non pesa solo l'errore con la Juve ma anche quello sul gol di Pulgar a Bologna.