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I tifosi sono schierati con Dragowski, addio a Sportiello

Come riporta La Nazione gli errori come da Sportiello nella partita contro la Juventus gli sono costati la fiducia del pubblico Fiorentino.Da un sondaggio effettuato dal quotidiano , risulta che il 90...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2018 09:29
I tifosi sono schierati con Dragowski, addio a Sportiello -
Rassegna Stampa
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Come riporta La Nazione gli errori come da Sportiello nella partita contro la Juventus gli sono costati la fiducia del pubblico Fiorentino.

Da un sondaggio effettuato dal quotidiano , risulta che il 90% dei tifosi adesso vorrebbe puntare su Dragowski.

Sulla scelta non pesa solo l'errore con la Juve ma anche quello sul gol di Pulgar a Bologna.

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