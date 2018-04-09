Di Gennaro: "Sportiello a Roma sembrava Buffon. Simeone segna come Batistuta, Saponara è luce"

Antonio Di Gennaro ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:"La Fiorentina sta dimostrando di voler fare qualcosa in più. I ragazzi giocano sia per loro stessi e per Astori. Ormai lo diciamo da s...

A cura di Redazione Labaroviola 09 aprile 2018 20:36

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