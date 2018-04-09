Di Gennaro: "Sportiello a Roma sembrava Buffon. Simeone segna come Batistuta, Saponara è luce"
Antonio Di Gennaro ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:"La Fiorentina sta dimostrando di voler fare qualcosa in più. I ragazzi giocano sia per loro stessi e per Astori. Ormai lo diciamo da s...
Antonio Di Gennaro ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:
"La Fiorentina sta dimostrando di voler fare qualcosa in più. I ragazzi giocano sia per loro stessi e per Astori. Ormai lo diciamo da settimane ma questo atteggiamento dello spogliatoio viola fa bene a tutto il mondo del calcio. Di certo a Roma c’è stata anche un po’ di fortuna: Sportiello sembrava Buffon. Potevano tirargli ancora e ancora ma non avrebbero mai segnato. Sta avvenendo qualcosa di spirituale, oltre che tecnico, intorno alla Fiorentina. Simeone ha cominciato a far gol alla Batistuta, Saponara è invece la nuova guida di questa squadra”.