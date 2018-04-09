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Di Gennaro: "Sportiello a Roma sembrava Buffon. Simeone segna come Batistuta, Saponara è luce"

Antonio Di Gennaro ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:"La Fiorentina sta dimostrando di voler fare qualcosa in più. I ragazzi giocano sia per loro stessi e per Astori. Ormai lo diciamo da s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 aprile 2018 20:36
Di Gennaro: "Sportiello a Roma sembrava Buffon. Simeone segna come Batistuta, Saponara è luce" -
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Antonio Di Gennaro ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

"La Fiorentina sta dimostrando di voler fare qualcosa in più. I ragazzi giocano sia per loro stessi e per Astori. Ormai lo diciamo da settimane ma questo atteggiamento dello spogliatoio viola fa bene a tutto il mondo del calcio. Di certo a Roma c’è stata anche un po’ di fortuna: Sportiello sembrava Buffon. Potevano tirargli ancora e ancora ma non avrebbero mai segnato. Sta avvenendo qualcosa di spirituale, oltre che tecnico, intorno alla Fiorentina. Simeone ha cominciato a far gol alla Batistuta, Saponara è invece la nuova guida di questa squadra”.

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