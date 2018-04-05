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Riscattare o non riscattare Marco Sportiello? La Fiorentina ci pensa, le ultime partite...

Dopo le ultime maiuscole prestazioni di Marco Sportiello la società viola potrebbe ripensare di riscattare il portiere di proprietà dell’Atalanta. Fino al mese scorso il giocatore viola sembrava aver...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 aprile 2018 16:08
Riscattare o non riscattare Marco Sportiello? La Fiorentina ci pensa, le ultime partite... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sportiello
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sportiello
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Dopo le ultime maiuscole prestazioni di Marco Sportiello la società viola potrebbe ripensare di riscattare il portiere di proprietà dell’Atalanta. Fino al mese scorso il giocatore viola sembrava aver deluso le aspettative di Fiorentina e tifoseria e il riscatto sembrava lontano ma adesso il vento sembra essere cambiato. Il prezzo del riscatto è intorno ai 7 milioni di euro e nella rosa viola c'è Dragowski che scalpita. Così riporta la Repubblica.

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