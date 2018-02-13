Calamai: "Sportiello? Non va massacrato, ma è il momento di fare spazio a Dragowski"

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Non mi piace il gioco al massacro con Sportiello, nonostante gli evidenti errori con Juventus e Bologna. Non darei una valutazione da massacro al...

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Non mi piace il gioco al massacro con Sportiello, nonostante gli evidenti errori con Juventus e Bologna. Non darei una valutazione da massacro al suo campionato, ma già da Bergamo credo sia arrivato il momento di Dragowski. La scuola polacca sta crescendo e nella loro realtà è paragonato a Donnarumma".