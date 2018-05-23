La Nazione, in porta cambia tutto: via sia Dragowski che Sportiello, troppi i 5.5mln di riscatto

Nell'edizione odierna de La Nazione vi è un focus sulla situazione dei portieri viola. Entrambi non hanno convinto e sia Dragowski che Sportiello potrebbero e dovrebbero partire. Sull'italiano sopratt...

A cura di Redazione Labaroviola 23 maggio 2018 09:58

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Marco Sportiello e Dragowski

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