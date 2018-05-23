La Nazione, in porta cambia tutto: via sia Dragowski che Sportiello, troppi i 5.5mln di riscatto
Nell'edizione odierna de La Nazione vi è un focus sulla situazione dei portieri viola. Entrambi non hanno convinto e sia Dragowski che Sportiello potrebbero e dovrebbero partire. Sull'italiano sopratt...
A cura di Redazione Labaroviola
23 maggio 2018 09:58
Nell'edizione odierna de La Nazione vi è un focus sulla situazione dei portieri viola. Entrambi non hanno convinto e sia Dragowski che Sportiello potrebbero e dovrebbero partire. Sull'italiano soprattutto il riscatto di 5.5mln è ritenuto alto dalla società viola che tenterà di chiedere uno sconto all'Atalanta altrimenti sarà addio a meno che il prestito non venga rinnovato. Di poi partirà il valzer alla ricerca dei nuovi portieri viola.