Labaro Viola

Sportiello, un mese per convincere la viola a riscattarlo. E punta al record di Albertosi e Galli...

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla figura di Marco Sportiello. Un mese per abbassare la saracinesca. Marco Sportiello vuole conquistarsi il riscatto della Fiorentina e per farlo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 febbraio 2018 10:16
Sportiello, un mese per convincere la viola a riscattarlo. E punta al record di Albertosi e Galli... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Sportiello
Viola
Galli
Condividi

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla figura di Marco Sportiello. Un mese per abbassare la saracinesca. Marco Sportiello vuole conquistarsi il riscatto della Fiorentina e per farlo non potrà più sbagliare. Nel mese di marzo i viola affronteranno gare alla portata e quindi si cercherà di mantenere la porta inviolata. L’obiettivo inoltre è quello di provare a raggiungere i record di imbattibilità dei grandi Albertosi e Galli ma la strada è ancora lunga. Marco ci proverà con tutto se stesso.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok