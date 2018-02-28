Sportiello, un mese per convincere la viola a riscattarlo. E punta al record di Albertosi e Galli...

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla figura di Marco Sportiello. Un mese per abbassare la saracinesca. Marco Sportiello vuole conquistarsi il riscatto della Fiorentina e per farlo...

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla figura di Marco Sportiello. Un mese per abbassare la saracinesca. Marco Sportiello vuole conquistarsi il riscatto della Fiorentina e per farlo non potrà più sbagliare. Nel mese di marzo i viola affronteranno gare alla portata e quindi si cercherà di mantenere la porta inviolata. L’obiettivo inoltre è quello di provare a raggiungere i record di imbattibilità dei grandi Albertosi e Galli ma la strada è ancora lunga. Marco ci proverà con tutto se stesso.