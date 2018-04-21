Sportiello, l'Atalanta apre al rinnovo del prestito: il rapporto tra lui e Gasperini è distrutto

La Repubblica oggi analizza il mercato della Fiorentina, concentrandosi sulla "situazione portiere". Per Dragowski la Fiorentina ha sborsato 3 milioni di euro, segnale che la società crede nel polacco...

La Repubblica oggi analizza il mercato della Fiorentina, concentrandosi sulla "situazione portiere". Per Dragowski la Fiorentina ha sborsato 3 milioni di euro, segnale che la società crede nel polacco. Eppure Dragowski è ancora in panchina, ma comunque oggi a Sassuolo il avrà la possibilità di farsi perdonare. La società in ogni caso sta pensando a rinnovare per un altro anno il prestito di Sportiello, cosa che l’Atalanta pare disponibile a fare, anche perché i rapporti tra Gasperini e il portiere ormai sono a pezzi. Staremo a vedere. In ogni caso al giovane Dragowski verrà trovata una squadra per giocare con continuità, a questo la Fiorentina tiene molto.