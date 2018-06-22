Sportiello non riscattato dall'Atalanta su ordine dei Della Valle. Ecco il motivo

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, il portiere Sportiello non sarebbe stato riscattato dalla società viola per via dell'ordine dei Della Valle di non far più affari con l'Atalanta per via di un...

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, il portiere Sportiello non sarebbe stato riscattato dalla società viola per via dell'ordine dei Della Valle di non far più affari con l'Atalanta per via di un mancato pagamento della società bergamasca nei confronti della Fiorentina riguardo l'affare di Gianluca Mancini, classe 1996, prodotto del vivaio gigliato che adesso è tra i giovani più forti della squadra di Gasperini. Dunque il motivo del non riscatto di Sportiello non sarebbe tecnico ma "politico".