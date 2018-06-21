Labaro Viola

La Fiorentina deve prendere velocemente un portiere per evitare un grande problema

La Fiorentina il quattro luglio partirà per Moena in vista dei possibili preliminari di Europa League. Il rischio è quello di presentarsi in ritiro senza un portiere. Infatti Sportiello ha già lasciat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2018 16:10
La Fiorentina deve prendere velocemente un portiere per evitare un grande problema - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sportiello
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sportiello
Approfondimenti
Fiorentina
Primo Piano
Dragowski
Sportiello
Cerofolini
Condividi

La Fiorentina il quattro luglio partirà per Moena in vista dei possibili preliminari di Europa League. Il rischio è quello di presentarsi in ritiro senza un portiere. Infatti Sportiello ha già lasciato la Fiorentina e si appresta a passare alla Samp. Dragowski è ancora in rosa ma si è già deciso di non puntare su di lui e sarà a breve prestato o ceduto a titolo definitivo. Infine Cerofolini sarà impegnato con la Nazionale italiana Under 19. Per questo motivo la Fiorentina deve sbrigarsi e trovare un portiere se non vuole iniziare la nuova stagione senza nessuno tra i pali

Lorenzo Bigiotti

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok