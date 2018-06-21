La Fiorentina deve prendere velocemente un portiere per evitare un grande problema

La Fiorentina il quattro luglio partirà per Moena in vista dei possibili preliminari di Europa League. Il rischio è quello di presentarsi in ritiro senza un portiere. Infatti Sportiello ha già lasciat...

La Fiorentina il quattro luglio partirà per Moena in vista dei possibili preliminari di Europa League. Il rischio è quello di presentarsi in ritiro senza un portiere. Infatti Sportiello ha già lasciato la Fiorentina e si appresta a passare alla Samp. Dragowski è ancora in rosa ma si è già deciso di non puntare su di lui e sarà a breve prestato o ceduto a titolo definitivo. Infine Cerofolini sarà impegnato con la Nazionale italiana Under 19. Per questo motivo la Fiorentina deve sbrigarsi e trovare un portiere se non vuole iniziare la nuova stagione senza nessuno tra i pali

Lorenzo Bigiotti