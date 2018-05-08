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Riscatti: Pezzella una formalità, Sportiello la decisione dopo il CDA. La data…

La Nazione ricorda che la Fiorentina deve decidere cosa fare di German Pezzella e Marco Sportiello. Per quanto riguarda il difensore argentino, sono già stati messi a bilancio i 9 milioni necessari pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 maggio 2018 10:30
Riscatti: Pezzella una formalità, Sportiello la decisione dopo il CDA. La data… - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sportiello
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sportiello
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La Nazione ricorda che la Fiorentina deve decidere cosa fare di German Pezzella e Marco Sportiello. Per quanto riguarda il difensore argentino, sono già stati messi a bilancio i 9 milioni necessari per acquistarlo a titolo definitivo dal Betis e l’annuncio è solo una formalità. Per Sportiello, invece, dopo che sarà deciso il futuro di Dragowski, Corvino potrebbe investire i 5 milioni fissati per il riscatto dall’Atalanta. Il dg viola, però, aspetta di conoscere le disponibilità per monte ingaggi e mercato, e solo dopo il prossimo CDA, in programma all’inizio di giugno, arriveranno decisioni.

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