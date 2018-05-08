Riscatti: Pezzella una formalità, Sportiello la decisione dopo il CDA. La data…

La Nazione ricorda che la Fiorentina deve decidere cosa fare di German Pezzella e Marco Sportiello. Per quanto riguarda il difensore argentino, sono già stati messi a bilancio i 9 milioni necessari pe...

La Nazione ricorda che la Fiorentina deve decidere cosa fare di German Pezzella e Marco Sportiello. Per quanto riguarda il difensore argentino, sono già stati messi a bilancio i 9 milioni necessari per acquistarlo a titolo definitivo dal Betis e l’annuncio è solo una formalità. Per Sportiello, invece, dopo che sarà deciso il futuro di Dragowski, Corvino potrebbe investire i 5 milioni fissati per il riscatto dall’Atalanta. Il dg viola, però, aspetta di conoscere le disponibilità per monte ingaggi e mercato, e solo dopo il prossimo CDA, in programma all’inizio di giugno, arriveranno decisioni.